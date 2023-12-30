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Шеффилд Юнайтед1 тайм
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Бёрнли1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Брентфорд1 тайм
Ноттингем Форест
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Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
Болонья2 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Эмполи2 тайм
Милан
20:00
СассуолоНе начат
Верона
20:00
СалернитанаНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

"Аталанта" обыграла "Лечче" в матче Серии А, Миранчук вышел на 90-й минуте

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В Бергамо на стадионе "Джевисс" завершился матч 18-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А. Местная "Аталанта" принимала "Лечче".
Фото: SuperSport
Поединок завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Адемола Лукман, отличившийся с передачи Джанлуки Скамакки. Отыграться "Лечче" так и не удалось.

Российский полуащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе. Он вышел на замену уже в добавленное время.

"Аталанта" набрала 29 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 20 очками занимает 12-е место.

Аталанта Лечче
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