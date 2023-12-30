"Аталанта" обыграла "Лечче" в матче Серии А, Миранчук вышел на 90-й минуте

В Бергамо на стадионе "Джевисс" завершился матч 18-го тура чемпионата Италии среди команд Серии А. Местная "Аталанта" принимала "Лечче".



Фото: SuperSport

Поединок завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Адемола Лукман, отличившийся с передачи Джанлуки Скамакки. Отыграться "Лечче" так и не удалось.



Российский полуащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе. Он вышел на замену уже в добавленное время.



"Аталанта" набрала 29 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 20 очками занимает 12-е место.