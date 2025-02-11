По информации Legalbet, клуб MLS уже вступил в переговоры с римлянами. Однако главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери пока не готов расставаться с нападающим.
Элдор Шомуродов, нападающий итальянского клуба «Рома», присоединился к команде в 2021 году, перейдя из «Дженоа» за 19,6 миллиона евро. За это время 29-летний форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с «Ромой» рассчитан до конца июня 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
С 2017 по 2020 год Шомуродов играл в России за «Ростов».
Шомуродов также является капитаном сборной Узбекистана по футболу. За свою национальную команду он провел 78 матчей, в которых отличился 41 голом.
Источник: "Торонто" нацелился на экс-нападающего "Ростова"
Канадский «Торонто» заинтересован в приобретении узбекского форварда «Ромы» Эльдора Шомуродова.
Фото: IMAGO