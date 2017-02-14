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Гарет Бэйл точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", передает официальный сайт "сливочных".

Сообщается, что валлиец, пропустивший последние несколько месяцев из-за травмы ноги, не попал в заявку мадридцев на игру с итальянской командой. Накануне он приступил к тренировкам в общей группе.

"Газета.ру"
Теги: Бэйл Реал Наполи
Сегодня, 21:18
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