Гарет Бэйл точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", передает официальный сайт "сливочных".Сообщается, что валлиец, пропустивший последние несколько месяцев из-за травмы ноги, не попал в заявку мадридцев на игру с итальянской командой. Накануне он приступил к тренировкам в общей группе.