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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Гарет Бэйл точно пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи", передает официальный сайт "сливочных".
Сообщается, что валлиец, пропустивший последние несколько месяцев из-за травмы ноги, не попал в заявку мадридцев на игру с итальянской командой. Накануне он приступил к тренировкам в общей группе.
"Газета.ру"
Сообщается, что валлиец, пропустивший последние несколько месяцев из-за травмы ноги, не попал в заявку мадридцев на игру с итальянской командой. Накануне он приступил к тренировкам в общей группе.
"Газета.ру"
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