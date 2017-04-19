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Фанаты подрались с полицией во время матча Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария"

Во время ответного матча 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией", который проходит в эти минуты в Мадриде, произошла потасовка с участием фанатов и представителей силовых структур, сообщает RT.

Драка произошла в фан-секторе немецкого коллектива и продолжалась несколько минут. Информации о пострадавших и задержанных пока не поступало.

"Газета.ру"
Теги: Реал Бавария
Сегодня, 00:20
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