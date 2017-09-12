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Егор Титов: "Бенфика" не имеет права проигрывать ЦСКА у себя дома

Бывший футболист "Спартака" и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч "Бенфика" — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Матч ЦСКА с "Амкаром" совсем не впечатлил. Но там было искусственное поле. Пусть его не так давно перестилали, но всё же. Скидку на это можно сделать. В целом, игру "армейцев" оценить сложно: выиграли — готовимся дальше. Есть сомнения, что ЦСКА сможет показать хороший футбол в Лиссабоне и победить. Не видел "Бенфику" в последнее время. Но знаю, что команда снова летом потеряла нескольких лидеров, которые пошли на повышение в топ-клубы. И пока их заменить до конца не удаётся. Одно дело — игра у себя в чемпионате, другое — Лига чемпионов. Еще несколько важных игроков травмированы. Но "Бенфика" играет у себя дома, проигрывать не имеет права. Я поставлю на ничью", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Титов ЦСКА Бенфика
Сегодня, 18:06
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