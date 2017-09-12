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Массимо Каррера: Луиз Адриано? Все нормально, проблем нет

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что у него состоялась беседа с нападающим команды Луизом Адриано.

После замены в концовке матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) бразилец не пожал руку специалисту, сразу направившись в раздевалку.

"Мы обсуждали этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Адриано Спартак Марибор
Сегодня, 21:08
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