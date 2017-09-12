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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:38
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
Георгий Чантурия: "Урал" после забитого гола стал играть так, как это нравится "СКА-Хабаровску"
19:26
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (2)
В Казани ждут миллион болельщиков и рекомендуют ФИФА установить более лояльные цены на билеты (2)
18:42
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (10)
Дмитрий Сенников: шансы ЦСКА и "Бенфики" равны, а "Спартаку" с "Марибором" придется непросто (10)
16:50
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (19)
Сергей Степашин: как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год? (19)
13:59
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
Александр Бубнов: если ЦСКА удастся сыграть вничью на выезде – это будет хороший результат (1)
11:55
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (15)
Руслан Нигматуллин: должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или "Спартак" попали в 1/8 финала ЛЧ (15)
Массимо Каррера: Луиз Адриано? Все нормально, проблем нет
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что у него состоялась беседа с нападающим команды Луизом Адриано.
После замены в концовке матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) бразилец не пожал руку специалисту, сразу направившись в раздевалку.
"Мы обсуждали этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
После замены в концовке матча 9-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0) бразилец не пожал руку специалисту, сразу направившись в раздевалку.
"Мы обсуждали этот момент, он просто расстроился, что не смог забить. Все нормально, проблем нет", - цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".
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