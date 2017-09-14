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Никита Симонян: руководству "Спартака" нужно задуматься о перспективах команды в ЛЧ

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал игру "Спартака" в первом туре группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".

"Руководство и тренерский штаб "Спартака" должны задуматься о перспективах команды в Лиге чемпионов. На данный момент красно-белые играют не по-чемпионски. "Спартак" уже не первый раз сдаёт к концу матча", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян Спартак
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Никита Палыч, при всем моем уважении к вам... какие на хрен перспективы!?? мы что, кем-то реально серьезным усилились?!! не до жиру, быть бы живу! хорошо если сможем зацепиться дома за ничью с испанцами и обыграть дома Марибор и выйти с третьего место в УЕФА! и это при очень благополучном раскладе! вот такие перспективы! хороше если четвертое место не займем!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
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При такой игре, на пределе своих нынешних возможностей, Спартаку можно СМЕЛО поставить 4 с плюсом.
В целом, Спартак, первую половину второго тайма сыграл лучше первого, а на вторую половину второго тайма Спартаку не хватило сил.
Спартак сыграл на пределе своих сил, при стартовом спаде в нашем чемпионате!
Удалось забить на выезде, но плохо, что ПРОПУСТИЛИ.
Однако, НИЧЬЯ, в этом случае, лучше поражения!
Было бы много ШУМА, а так ничейные НАСТРОЕНИЯ будоражит умы болельщиков с надеждами на улучшение игры в следующих матчах!
Чуток не хватило силёнок и концентрации Спартаку для победы!
Взяли очко на выезде.
Хорошо, что не проиграли, но ведь могли и выиграть.
Можно отлично играть и ПРОИГРАТЬ, а можно играть на троечку и выиграть.
Спартак сыграл в свою силу, но её не хватило для победы, но хватило для ничьи.
Сказывается ПЛОХАЯ подготовка Спартака к сезону, а трансферные новички, только притираются, а когда заиграют, одному только Богу известно, а может и не заиграют.
Каррере надо улучшить подготовку к матчам и на тренировках НАЖИМАТЬ на тактику и стратегию командной игры, с отработкой на поле взаимосвязи игроков атаки и обороны!
Работы у Карреры много, только успевай РАЗГРЕБАТЬ,
Время тренировок надо увеличить, но не с упором на физику, а с упором НА ТАКТИКУ ведения атакующей игры и игры в обороне.
Один час тренировки в день ЭТО МИЗЕР!
За это время НЕВОЗМОЖНО привить игрокам умение мыслить на поле и освоить ПРЕМУДРОСТИ тактических действий!
Умственная работа намного сложнее физической, бегать научились, а вот думать НЕТ, отсюда и все ошибки в игре, которые накапливаются.
В первом тайме игроки 12 раз ударили по воротам и НИ РАЗУ в створ.
А потом хватаются за голову, куда их угораздило , С ДУРУ, засадить.
Надо думать прежде чем УДАРИТЬ, а думать не умеют и вот вам результат - мимо ворот и по воробьям.
Чем??? Каррера занимается на тренировках - НЕ ПОНЯТНО!
Работы тренерской НЕ ВИДНО!
При соответствующей подготовке к сезону, я уверен, Спартак бы выиграл, а не вымучил НИЧЬЮ.
Регистрация: 8.05.2017
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