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Игорь Лебедев: не могу подобрать цензурных слов для болельщиков "Спартака"

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал эпизод с запущенным на поле файером в матче группового этапа Лиги чемпионов "Марибор" — "Спартак" (1:1).

"Нормальных человеческих слов, которые позволительны в данной ситуации, крайне мало. Имея довольно богатый запас русского языка, я не могу подобрать цензурных выражений для болельщиков "Спартака" в Мариборе. Сколько раз наказывали клубы за неспортивное поведение фанатов? Неглупые люди понимают, что подобные поступки наносят ущерб клубу и всей стране. Я не знаю, каким образом ещё им объяснять! Ещё более ужесточить наказания – скажут, что совсем закрутили гайки и бедной молодёжи уже и плюнуть на улице нельзя. А как с этим бороться?

В Мариборе произошёл очень некрасивый момент, и ничего положительного он никому не принёс. Будем думать дальше с законодательной точки зрения, как еще больше ужесточать наказания, чтобы успокоить данных персонажей. Мы снова даём повод иностранной прессе писать и жаловаться на предстоящий мундиаль. Они будут говорить, что мы не готовы, что у нас небезопасно и так далее. А всё из-за того, что кого-то плохо воспитали в школе", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Спартак Марибор
Сегодня, 03:23
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