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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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19:40
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
Неймар готов сыграть с "Баварией" (1)
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (2)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (7)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Максим Калиниченко: "Ливерпуль" прилетел в Москву за победой
Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился мыслями в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Лига чемпионов наконец-то доехала до Москвы, до болельщиков "Спартака". Долгожданная Лига чемпионов. Наверное, не в таком составе болельщики ждали начала Лиги чемпионов, спартаковские болельщики, потому что очень много травмированных, очень много проблем и игровых, и командных, и клубных. Так все навалилось. Я, в принципе, буду продолжать верить, что "Спартак" выкарабкается. Про "Ливерпуль" говорить что-то, наверное, излишне. Я просто не знаю, в каком состоянии и в каком составе приехал "Ливерпуль" в Москву. Но в каком бы составе не приехал, "Ливерпуль" — это "Ливерпуль", и это — Лига чемпионов. Это только второй тур, и ничего еще не решено, и я думаю, что "Ливерпуль" приехал выигрывать", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
"Лига чемпионов наконец-то доехала до Москвы, до болельщиков "Спартака". Долгожданная Лига чемпионов. Наверное, не в таком составе болельщики ждали начала Лиги чемпионов, спартаковские болельщики, потому что очень много травмированных, очень много проблем и игровых, и командных, и клубных. Так все навалилось. Я, в принципе, буду продолжать верить, что "Спартак" выкарабкается. Про "Ливерпуль" говорить что-то, наверное, излишне. Я просто не знаю, в каком состоянии и в каком составе приехал "Ливерпуль" в Москву. Но в каком бы составе не приехал, "Ливерпуль" — это "Ливерпуль", и это — Лига чемпионов. Это только второй тур, и ничего еще не решено, и я думаю, что "Ливерпуль" приехал выигрывать", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
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