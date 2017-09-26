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Максим Калиниченко: "Ливерпуль" прилетел в Москву за победой

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко поделился мыслями в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Лига чемпионов наконец-то доехала до Москвы, до болельщиков "Спартака". Долгожданная Лига чемпионов. Наверное, не в таком составе болельщики ждали начала Лиги чемпионов, спартаковские болельщики, потому что очень много травмированных, очень много проблем и игровых, и командных, и клубных. Так все навалилось. Я, в принципе, буду продолжать верить, что "Спартак" выкарабкается. Про "Ливерпуль" говорить что-то, наверное, излишне. Я просто не знаю, в каком состоянии и в каком составе приехал "Ливерпуль" в Москву. Но в каком бы составе не приехал, "Ливерпуль" — это "Ливерпуль", и это — Лига чемпионов. Это только второй тур, и ничего еще не решено, и я думаю, что "Ливерпуль" приехал выигрывать", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Калиниченко Ливерпуль Спартак
Сегодня, 18:37
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