Опрос:

Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Показать все опросы

Новости партнеров

Филиппе Коутиньо: Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, признанный лучшим игроком встречи со "Спартаком" (1:1) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщил, что не слышал расистские оскорбления в адрес своего одноклубника Садио Мане со стороны болельщиков московского клуба вопреки утверждениям бразильских журналистов в обратном.

"Мане подвергся расистским оскорблениям? Нет, я этого не слышал", - цитирует Коутиньо "Чемпионат.сом".
Теги: Коутиньо Мане Ливерпуль Спартак
Сегодня, 03:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.