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Сергей Хусаинов: никакого пенальти в ворота ЦСКА не было

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен, что никакого пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" не было.

"Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКА с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 22:42
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№2 Написал: teacher (Сегодня, 23:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На фига судья за воротами, Слепой! Игра в мяч чистая.
Регистрация: 10.01.2017
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 22:48) #
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Как и в первом матче не было пенальти в пользу ЦСКА.
Только в данном матче ошибка лишь влияет на окончательный счет, а там явно изменила ход игры.
Регистрация: 26.09.2015
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