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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Хусаинов: никакого пенальти в ворота ЦСКА не было
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен, что никакого пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" не было.
"Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКА с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКА с Хабаровском. Помните. Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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