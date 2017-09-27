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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Василий Уткин: "Спартак" будет бороться с "Ливерпулем" за выход из группы
Известный футбольный комментатор Василий Уткин уверен, что "Спартак" будет бороться с "Ливерпулем" за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.
"У "Спартака" больше шансов лишить "Ливерпуль" путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, но не "Севилью". "Севилья" однозначно займёт одно из двух мест, которое даёт право выхода из группы", - цитирует Уткина "Спорт FM".
"У "Спартака" больше шансов лишить "Ливерпуль" путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, но не "Севилью". "Севилья" однозначно займёт одно из двух мест, которое даёт право выхода из группы", - цитирует Уткина "Спорт FM".
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