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Василий Уткин: "Спартак" будет бороться с "Ливерпулем" за выход из группы

Известный футбольный комментатор Василий Уткин уверен, что "Спартак" будет бороться с "Ливерпулем" за право сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

"У "Спартака" больше шансов лишить "Ливерпуль" путёвки в плей-офф Лиги чемпионов, но не "Севилью". "Севилья" однозначно займёт одно из двух мест, которое даёт право выхода из группы", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Спартак Ливерпуль
Сегодня, 23:11
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