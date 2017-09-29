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Антони Марсьяль получил травму в матче с ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль получил повреждение во время матча группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Полузащитник был заменен на 72-й минуте встречи, позже у него была диагностирована травма бедра.

Московский ЦСКА на своем поле проиграл с разгромным счетом "Манчестер Юнайтед" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Теги: Марсьяль Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 04:39
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