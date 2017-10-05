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Вячеслав Колосков: теперь пришло время принять меры в отношении "Спартака"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА запретить болельщикам "Спартака" посещать выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

"Для "Спартака" это уже не первое прегрешение на еврокубковой арене. УЕФА предупреждал клуб, а теперь пришло время принять меры. К сожалению, фанаты так себя ведут, что иного пути не было. В УЕФА сидят умные люди. Они анализируют ситуацию, получают всю информацию. По наитию там вердиктов не выносят. Все продумано", - цитирует Колоскова RT.
Теги: Колосков Спартак
Сегодня, 02:17
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