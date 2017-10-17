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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Гладилин: "Севилья" не суперкоманда, как "Барселона" или "Реал"
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".
"На мой взгляд, фаворитом должен быть "Спартак", потому что играть он будет дома при полном стадионе. Кроме того, если москвичи хотят выйти из своей группы с первого или второго места, им сегодня необходима победа над "Севильей".
Выиграть в гостях у "Ливерпуля" сложно, и играть в Севилье тоже непросто. Обе эти команды дома почти не проигрывают. Однако "Севилья" вполне опытная команда с грамотным наставником. Они знают о силе "Спартака". Испанцы не будут играть ва-банк, ведь их по турнирному раскладу вполне устроит ничья.
Мне понравились моменты атак "Спартака" против "Ахмата", было два забитых мяча, действовали в одно-два касания. Защитникам так очень сложно играть, поэтому если в Лиге чемпионов "Спартак" начнёт действовать так же, то шансы забить будут. Есть некоторые проблемы в оборонительных линиях, но их сразу не решить. Надо постараться сыграть внимательнее.
Соглашусь с Каррерой, что у "Севильи" нет явных слабых сторон. Нет ярких звёзд, но и слабых позиций тоже. "Севилья" не суперкоманда, как "Барселона" или "Реал". Она обыгрываема, и "Спартак" имеет все шансы на победу", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
"На мой взгляд, фаворитом должен быть "Спартак", потому что играть он будет дома при полном стадионе. Кроме того, если москвичи хотят выйти из своей группы с первого или второго места, им сегодня необходима победа над "Севильей".
Выиграть в гостях у "Ливерпуля" сложно, и играть в Севилье тоже непросто. Обе эти команды дома почти не проигрывают. Однако "Севилья" вполне опытная команда с грамотным наставником. Они знают о силе "Спартака". Испанцы не будут играть ва-банк, ведь их по турнирному раскладу вполне устроит ничья.
Мне понравились моменты атак "Спартака" против "Ахмата", было два забитых мяча, действовали в одно-два касания. Защитникам так очень сложно играть, поэтому если в Лиге чемпионов "Спартак" начнёт действовать так же, то шансы забить будут. Есть некоторые проблемы в оборонительных линиях, но их сразу не решить. Надо постараться сыграть внимательнее.
Соглашусь с Каррерой, что у "Севильи" нет явных слабых сторон. Нет ярких звёзд, но и слабых позиций тоже. "Севилья" не суперкоманда, как "Барселона" или "Реал". Она обыгрываема, и "Спартак" имеет все шансы на победу", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
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