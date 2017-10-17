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Евгений Бушманов: чтобы обыграть "Севилью", "Спартаку" надо провести свой лучший матч

Футболисты московского "Спартака" должны провести свой лучший матч, чтобы обыграть испанскую "Севилью", считает бывший главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов.

"Спартак" играет дома, это матч Лиги чемпионов, тут ни у кого нет мыслей о ничьей. Думаю, команда настраивается на победу, чтобы сыграть как можно лучше. Соперник сильный, и для того, чтобы его обыграть, каждому футболисту нужно провести свой лучший матч, и это возможно.

Тем более "Спартак" сейчас набирает свои лучшие кондиции, которые были в прошлом году, спад, который был в начале сезона, проходит, и команда начинает быть похожей на себя. Будет интересный матч, у "Спартака" есть шансы выиграть", - цитирует Бушманова ТАСС.
Теги: Бушманов Спартак Севилья
Сегодня, 20:13
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