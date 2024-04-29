"С математической точки зрения больше всего шансов на победу в РПЛ у "Краснодара". Все зависит от них. "Зенит" теперь будет ждать осечки "Краснодара". Что касается "Динамо", то им надо бороться за Кубок и в чемпионате идти от матча к матчу", - заявил Гранат.
"Зенит" уступил московскому "Динамо" в матче 26-го тура РПЛ. Единственный гол в игре на счету нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина. "Зенит" с 50-ю очками в активе продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Краснодар" отстает на 1 очко. В эти минуты "горожане" проводят матч с "Крыльями Советов", победа в котором позволит команде опередить "Зенит" на 2 очка и возглавить чемпионскую гонку.
"Динамо", одержав победу над "Зенитом", сократило отставание от "сине-бело-голубых" до 3-х очков. В Кубке России москвичи также продолжают свое выступление. В рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов "Динамо" сыграет в столичном дерби против московского "Спартака.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: "Зенит" теперь будет ждать осечки "Краснодара". "Динамо" же надо бороться за Кубок
Экс-защитник сборной России Владимир Гранат назвал главного фаворита чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"