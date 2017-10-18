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Леонид Федун: сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу над "Севильей" (5:1) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Эмоций нет, потому что много успокоительного выпил, поэтому абсолютно спокоен. Сегодня вы видели историю – это была самая большая победа в истории "Спартака", причем над очень достойным соперником. "Севилья" три раза выигрывала Лигу Европы.

Ни один человек, включая меня, не ожидал такой победы. И никто не может сказать, что эта победа не сделана на классе. Она сделана на классе! Великолепно сыграл вратарь! И подтвердили класс наши игроки – все, которые бились до последнего. Кроме того, удачно были сделаны замены. Люди, которые вышли на поле, усилили игру", — цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Спартак Севилья
Сегодня, 00:27
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14
(3)
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 01:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Рано ещё что то говорить,просто хочется радоваться за такую игру. Сегодня вся команда играла здорово.никого выделять не буду.скажу ещё ,что мелгарехо заткнул всем критикам рты.

вне зависимости какое место займет Спартак в группе,Спартак уже своей игрой заткнул рты местным говноедам которые прогнозировали каждую игру в ЛЧ поражения с разгромным счетом,после ничьи с Ливером кричали нувот с Севильей то посмотрим,а теперь переобуются дружно.
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:12) #
  • +2
  •  (2)

Hitman,
Рано ещё что то говорить,просто хочется радоваться за такую игру. Сегодня вся команда играла здорово.никого выделять не буду.скажу ещё ,что мелгарехо заткнул всем критикам рты.
Регистрация: 27.07.2016
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Пивовед
он имел ввиду- самая крупная победа при нём, в федунской Истории Спартака )))))

кажется в групповой стадии ЛЧ, и с таким уровневым соперником из ТОП 4 еврочемпионата первый раз.
Был Арсенал, но там 4-1 всего.


если рассматривать именно топов и именно группы, то, несомненно,- сегодня САМАЯ крупная победа нашей Команды !

С исторической Победой !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: oksva Спб (Сегодня, 01:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Похер , похер на всё , что было - будет , просто радость от хорошо сделанной работы , молодцы .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№10 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Арсенал, ливер, реал пожирнее победы были. Но эта в топ войдёт


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:45) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
он имел ввиду- самая крупная победа при нём, в федунской Истории Спартака )))))

кажется в групповой стадии ЛЧ, и с таким уровневым соперником из ТОП 4 еврочемпионата первый раз.
Был Арсенал, но там 4-1 всего.
Регистрация: 22.09.2007
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees:
Леня лучше бы молчал,победа хорошая,но не самая большая.


он имел ввиду- самая крупная победа при нём, в федунской Истории Спартака )))))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Виктор Громов (Сегодня, 00:42) #
  • -5
  •  (5)

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://lix.mx/ka4ok
Регистрация: 18.10.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Блин все таки жалко, что на повторы матчей нельзя делать ставки.
Пусть хоть с минимальным коэфом relaxed
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Владимир Кротков (Сегодня, 00:32) #
  • -8
  •  (10)

не свинки молодцы, но вот когда мю,реал,барсу или баварию с таким с четом переиграете, тогда будет история
Регистрация: 27.09.2017
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 00:31) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Очередной ответ критикам Федуна,а лучший менеджер России думает как наскрести на очередной платеж Авену laughingМолодец Арнольдыч,единственное что нужно это пару хороших покупок зимой!
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:30) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: liasport433
после таких побед вообще никого не купят, подумает и эти норм играют, когда захотят!!

Этих у него раскупят после ЛЧ
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: vlees: (Сегодня, 00:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Леня лучше бы молчал,победа хорошая,но не самая большая.
Регистрация: 5.08.2017
№1 Написал: liasport433 (Сегодня, 00:29) #
  • 0
  •  (2)

после таких побед вообще никого не купят, подумает и эти норм играют, когда захотят!!
Регистрация: 19.06.2017
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