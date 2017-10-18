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Празднование "Спартака" победы над "Севильей" в Лиге Чемпионов (видео)

Предлагаем вашему вниманию кадры с празднования победы московским "Спартаком" над испанской "Севильей" со счётом 5:1 в 3-м матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/18

Теги: Спартак Rвидео
Сегодня, 00:35
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№1 Написал: Виктор Громов (Сегодня, 00:59) #
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Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://lix.mx/ka4ok
Регистрация: 18.10.2017
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