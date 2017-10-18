Празднование "Спартака" победы над "Севильей" в Лиге Чемпионов (видео)

Предлагаем вашему вниманию кадры с празднования победы московским "Спартаком" над испанской "Севильей" со счётом 5:1 в 3-м матче группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2017/18