- Я видел, что "Динамо" опережает "Зенит" на два очка. Мне кажется, всё решится в последнем матче с "Краснодаром". В первом круге "Динамо" проиграло в очном матче, поэтому ещё и "Краснодар" может стать чемпионом. Будет интересная развязка, - передаёт слова Кински "Чемпионат".
За два тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет московское "Динамо", набравшее 53 очка в 28 матчах. Помимо бело-голубых, на чемпионское звание претендуют также "Зенит" (51 очко) и "Краснодар" (50 очков). В 30 туре "Краснодар" и "Динамо" встретятся друг с другом на поле чёрно-зелёных, которые при равенстве очков будут иметь преимущество по личным встречам.
Кински: в РПЛ всё решится в последнем матче "Динамо" с "Краснодаром", будет интересная развязка
Экс-голкипер "Сатурна" Антонин Кински прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"