Леонид Федун: это лучший "Спартак", который был за время моего руководства клубом

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о разгроме "Севильи" (5:1) в матче Лиги чемпионов.– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с "Ахматом" в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18.Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене.