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Леонид Федун: это лучший "Спартак", который был за время моего руководства клубом

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о разгроме "Севильи" (5:1) в матче Лиги чемпионов.

– Это лучший "Спартак", который вы видели за все то время, что руководите клубом?

– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с "Ахматом" в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18.

Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит «Спартак». Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак Севилья
Сегодня, 02:00
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