Вячеслав Колосков: результат "Спартака" неожиданный, но очень приятный

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков после матча группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) отметил, что москвичи действовали разнообразней и техничней соперника.– Результат неожиданный, но очень приятный. Причем все по игре, – сказал Колосков. – Да, был небольшой провал в начале второго тайма. А так наша команда действовала разнообразней, техничней, интересней. "Спартак" проиграл лишь во владении мячом, но этим испанцы всегда славились. А так особой угрозы они нам не создали. А их гол... Назову его полуслучайным. А у "Спартака" есть реальный шанс выйти из группы.– Даже если бы "Севилья" в этом эпизоде забила, "Спартак" все равно бы выиграл. Запас прочности был велик, особенно в скоростной игре. Испанцы были слишком медленны, как будто воду на себе возили. Как только красно-белые начинали прессинговать, все видимое преимущество соперников испарялась.– Если Александр так продолжит играть, то свой вызов обязательно получит. У Черчесова все игроки на виду. Так что нет ничего невозможного. Единственное, ему еще нужно набрать стабильности. Пока у тренерского штаба сборной есть своя троица (Акинфеев, Габулов и Лунев). Но до чемпионата мира еще есть время.