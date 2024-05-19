- Селихов приболел. Бабич и Зорин продолжают восстановление, - передаёт слова Зеленова "Чемпионат".
30-летний голкипер Александр Селихов в текущем сезоне провёл за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах с 12 пропущенными мячами, в 4 встречах вратарь остался "сухим". 28-летний центральный защитник Срджан Бабич сыграл за красно-белых в 24 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.
20-летний атакующий полузащитник Даниил Зорин в текущем сезоне не провёл в составе "Спартака" ни одной игры, в осенней части сезона футболист выступал на правах аренды в минском "Динамо".
В "Спартаке" рассказали о текущей ситуации с Селиховым, Бабичем и Зориным
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов поделился информацией о состоянии отсутствующих в заявке на матч 29 тура РПЛ с "Рубином" игроков.
Фото: ФК "Спартак"