Александр Селихов: после "Севильи" поехали с Ещенко попариться

Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил, что победа столичной команды над "Севильей" (5:1) на групповом турнире Лиги чемпионов является большим плюсом для российского футбола.– Это все очень здорово. Важная победа. Такой счет и игра – большой плюс для "Спартака" и российского футбола.– С утра съездили в британский визовый центр, сдали отпечатки пальцев. А потом поехали c Андреем Ещенко попариться. Футболистам это рекомендуется как способ восстановления.– Поздравили и пожелали удачи в будущем.