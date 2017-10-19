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Александр Селихов: после "Севильи" поехали с Ещенко попариться

Голкипер "Спартака" Александр Селихов заявил, что победа столичной команды над "Севильей" (5:1) на групповом турнире Лиги чемпионов является большим плюсом для российского футбола.

– С момента завершения матча прошли сутки. Уже осознали, что это было?

– Это все очень здорово. Важная победа. Такой счет и игра – большой плюс для "Спартака" и российского футбола.

– Как провели выходной после матча?

– С утра съездили в британский визовый центр, сдали отпечатки пальцев. А потом поехали c Андреем Ещенко попариться. Футболистам это рекомендуется как способ восстановления.

– Как вас встретили в визовом центре?

– Поздравили и пожелали удачи в будущем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Селихов Ещенко Спартак Севилья
Сегодня, 05:00
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