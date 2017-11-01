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Политическая акция против Путина вызвала потасовку с участием фанатов "Спартака"

Испанская полиция не стала препятствовать проходу к арене "Рамон Санчес Писхуан" фанатам "Спартака", которые не могут купить билеты на матч Лиги чемпионов с "Севильей", сообщает "Чемпионат.сом".

За полчаса до матча в толпе спартаковских болельщиков оказался человек с политическим баннером, обвиняющим президента РФ Владимира Путина в атаке на Испанию. Полиция не только не увела мужчину, но и взяла его в кольцо, позволив продолжить акцию у стадиона.

Стоит отметить, что болельщики "Спартака" попытались отобрать щит, но были задержаны полицией. Также полиция не выпускает российских журналистов с территории арены без объяснения причин.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 23:02
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