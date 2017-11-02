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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марио Фернандес: когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, мы доказываем обратное
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о волевой победе над "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов. Москвичи, проигрывая по ходу выездного матча 0:1, смогли одержать победу со счётом 2:1.
"Победы на характере — это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берём и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щёки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперёд, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.
Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед. Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдаётся!", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
"Победы на характере — это в нашем духе. Когда весь мир твердит, что ЦСКА уже не тот, что прежде, мы берём и доказываем обратное. Но, опять-таки, это не повод важно надувать щёки, а дополнительный стимул продолжать усердно работать. Только поэтапно продвигаясь вперёд, от победы к победе, можно достигнуть главных целей. В нашем случае это выход в следующий этап Лиги чемпионов.
Наша команда обладает солидным опытом. Работа, планомерная, усердная работа каждый день – вот универсальный рецепт побед. Наш тренер помогает игрокам расти. Конечно, выигрывать всегда и везде невозможно, но пока остаются даже минимальные шансы на успех, мы до последнего будем сражаться за них. ЦСКА никогда не сдаётся!", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
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