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Михаил Гершкович: игра "Спартака" оставила не самое радужное впечатление

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что обилие ошибок в действиях футболистов стало одной из ключевых причин поражения "Спартака" в игре Лиги чемпионов с "Севильей".

"Игра "Спартака" оставила не самое радужное впечатление. Особенно после первого тайма - команда выглядела очень неубедительно, не было той заряженности, которая была присуща "Спартаку" в последних матчах. И футболисты допускали очень много ошибок - и в тактическом плане, и в техническом. Но и "Севилья" тоже себя ничем не проявила, она могла сыграть получше. И очень насторожило большое количество ошибок, совершенных футболистами "Спартака" в первом тайме. Особенно грешил этим (Лукас) Фернандо. И вместо того, чтобы начать созидательную работу, приходилось срочно перестраиваться на оборону, что тоже не добавляло оптимизма. И самое главное, что многие футболисты провели не самую лучшую игру - и (Лоренсо) Мельгарехо, и (Денис) Глушаков, и (Марио) Пашалич. Просто удивительно, насколько они были неубедительны. И появление во втором тайме Зе Луиша, которого, думаю, можно было выпустить и в перерыве, сделало игру более атакующей при счете 0:2. И очень обидно, что команде не удалось добиться положительного результата. Надеюсь, что "Спартак" обыграет "Марибор" и все будет решаться в матче с "Ливерпулем". Рассчитываю, что все ребята проведут свою лучшую игру, и желаю им удачи", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Спартак Севилья
Сегодня, 05:32
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