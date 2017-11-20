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Астемир Гордюшенко: хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Бенфикой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"В воскресенье нам дали выходной. Удалось выспаться, сейчас вполне нормально себя чувствую. В понедельник начинаем готовиться к "Бенфике". Думаю, мы успеем восстановиться и подойти к матчу в полной боевой готовности. Хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и это значит, что нам необходима победа в ближайшей игре. Вообще, "Бенфика" – сильный соперник, действующий чемпион Португалии. Прекрасно понимаем, что впереди очень сложный матч. Надеюсь, все сложится для нас удачно", - цитирует Гордюшенко Bobsoccer.
Теги: Гордюшенко ЦСКА Бенфика
Сегодня, 17:19
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хотим каждый год, а как в итоге получается? Покажите в среду свое "хотение"


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Меньше разговоров, а больше дела...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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