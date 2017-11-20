Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Астемир Гордюшенко: хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Бенфикой" в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"В воскресенье нам дали выходной. Удалось выспаться, сейчас вполне нормально себя чувствую. В понедельник начинаем готовиться к "Бенфике". Думаю, мы успеем восстановиться и подойти к матчу в полной боевой готовности. Хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и это значит, что нам необходима победа в ближайшей игре. Вообще, "Бенфика" – сильный соперник, действующий чемпион Португалии. Прекрасно понимаем, что впереди очень сложный матч. Надеюсь, все сложится для нас удачно", - цитирует Гордюшенко Bobsoccer.
"В воскресенье нам дали выходной. Удалось выспаться, сейчас вполне нормально себя чувствую. В понедельник начинаем готовиться к "Бенфике". Думаю, мы успеем восстановиться и подойти к матчу в полной боевой готовности. Хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, и это значит, что нам необходима победа в ближайшей игре. Вообще, "Бенфика" – сильный соперник, действующий чемпион Португалии. Прекрасно понимаем, что впереди очень сложный матч. Надеюсь, все сложится для нас удачно", - цитирует Гордюшенко Bobsoccer.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.