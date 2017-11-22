"Спартак" в случае победы над "Ливерпулем" выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл на выезде вничью с "Севильей" (3:3).Таким образом, "Спартак" сохраняет свои шансы на выход из группы. Для этого москвичам нужна победа в Англии. Тогда у "Ливерпуля" и "Спартака" будет по 9 очков, а по первому дополнительному показателю – личным встречам – преимущество будет у команды Массимо Карреры.Если "Спартак" победит "Ливерпуль", а "Севилья" сыграет вничью с "Марибором", то три клуба наберут по 9 очков, но по личным встречам в плей-офф Лиги чемпионов выйдут российский и испанский клубы.