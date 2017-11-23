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Александр Тихоновецкий: "Спартак" и ЦСКА не смогут попасть в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Александр Тихоновецкий выразил мнение, что "Спартак" и ЦСКА не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды перед заключительным туром занимают в своих группах третье место.

"Никто не выйдет. "Спартак" и ЦСКА не смогут попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Я не жду чудес от наших клубов в Лиге чемпионов. Сказки бывают, но не в этот раз", - цитирует Тихоновецкого "Чемпионат.сом".
Сегодня, 22:28
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№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пока это и не надо. Пускай без нас резвятся ПСЖ, МанСИти,Барселона,Челси и Бавария с Юве. Кто нибудь из них нам по зубам?
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жив, чертяка))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:38) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тихон Овецкий, как зеркало русской безнадёжности))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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