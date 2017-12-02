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Бибрас Натхо: жаль, что не удастся сыграть с "МЮ" в столь важном матче

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" подчеркнул, что в команде есть футболисты, способные заменить его в составе.

"Конечно, жаль, что не удастся сыграть на "Олд Траффорд" в столь важном матче, но хотел бы напомнить, что ЦСКА – команда, единый коллектив, в котором каждый игрок способен заменить отсутствующего по любой причине. Понятно, что придется непросто, но ЦСКА будет бороться за любую возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов", - цитирует Натхо "Спорт-Экспресс".
Теги: Натхо ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 05:19
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