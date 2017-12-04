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Жозе Моуринью: Погба сыграет завтра с ЦСКА - это самое главное

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хавбек Поль Погба примет участие в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА.

- Погба сыграет завтра - это самое главное, - сказал Моуринью на пресс-конференции. - Ибрагимович не будет играть, он усиленно работает. Колено еще не пришло в форму, что показала игра с "Уотфордом". Насчет Шоу не знаю. Он сейчас усиленно тренируется. Мы еще не вышли из группы, нам нужно соблюсти баланс в составе. Шоу попадет завтра в состав, но в число 11 основных или на скамейку - еще не знаю.

- Доводилось ли вам работать с вратарем лучше, чем де Хеа?

- Да, доводилось. С Ромеро, потому что он будет играть завтра. У меня все вратари лучшие.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 17:16
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