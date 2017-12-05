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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Геннадий Орлов: в составе "Зенита" есть два футболиста-загадки - Ерохин и Полоз
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитников "Зенита" Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.
"В составе "Зенита" есть два футболиста-загадки — Ерохин и Полоз, которые пришли из "Ростова". Не секрет, что их взяли по принципу "де-то плохо лежит — надо взять". Конечно, они были достойны того, чтобы прийти в "Зенит", и посмотрите, как им доверяет Манчини. Даже несколько удивительно, насколько тренер доверяет Ерохину, поскольку тот КПД, который требуется от полузащитника, я в исполнении Александра не вижу. Голевых атак у него нет, мало бьёт по воротам, хотя всё время играет под нападающими. Полоз в матче с "Уралом" показал точность передач 90%, однако он только на замену вышел. Вспомним его диагональный пас, который привёл к голу, были и другие хорошие действия. Но почему Дмитрий не может держать высокий темп все 90 минут?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
"В составе "Зенита" есть два футболиста-загадки — Ерохин и Полоз, которые пришли из "Ростова". Не секрет, что их взяли по принципу "де-то плохо лежит — надо взять". Конечно, они были достойны того, чтобы прийти в "Зенит", и посмотрите, как им доверяет Манчини. Даже несколько удивительно, насколько тренер доверяет Ерохину, поскольку тот КПД, который требуется от полузащитника, я в исполнении Александра не вижу. Голевых атак у него нет, мало бьёт по воротам, хотя всё время играет под нападающими. Полоз в матче с "Уралом" показал точность передач 90%, однако он только на замену вышел. Вспомним его диагональный пас, который привёл к голу, были и другие хорошие действия. Но почему Дмитрий не может держать высокий темп все 90 минут?" — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
"Чемпионат.сом"
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