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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Роман Бабаев: было дико обидно увидеть то, что происходит в матче "Базель" - "МЮ"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил поражение "Манчестер Юнайтед" от "Базеля" (0:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов с тем, как у ребенка отнимают игрушку.
- Насколько обидно было, победив "Бенфику", увидеть то, что происходит в Базеле в матче "МЮ"?
- Дико обидно. Ощущение, будто у ребенка отняли игрушку (улыбается). Сначала подарили надежду… А самое главное - абсолютно неожиданно. Можно было предположить, например, ничью, которая нас вполне устраивала, но поражение… Наверное, мы были самыми большими поклонниками "МЮ" в этот вечер, но, к сожалению, получилось неудачно. Ну да ладно - и так бывает, ничего не поделаешь.
"Спорт-Экспресс"
- Насколько обидно было, победив "Бенфику", увидеть то, что происходит в Базеле в матче "МЮ"?
- Дико обидно. Ощущение, будто у ребенка отняли игрушку (улыбается). Сначала подарили надежду… А самое главное - абсолютно неожиданно. Можно было предположить, например, ничью, которая нас вполне устраивала, но поражение… Наверное, мы были самыми большими поклонниками "МЮ" в этот вечер, но, к сожалению, получилось неудачно. Ну да ладно - и так бывает, ничего не поделаешь.
"Спорт-Экспресс"
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