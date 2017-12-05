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Роман Бабаев: было дико обидно увидеть то, что происходит в матче "Базель" - "МЮ"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сравнил поражение "Манчестер Юнайтед" от "Базеля" (0:1) в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов с тем, как у ребенка отнимают игрушку.

- Насколько обидно было, победив "Бенфику", увидеть то, что происходит в Базеле в матче "МЮ"?

- Дико обидно. Ощущение, будто у ребенка отняли игрушку (улыбается). Сначала подарили надежду… А самое главное - абсолютно неожиданно. Можно было предположить, например, ничью, которая нас вполне устраивала, но поражение… Наверное, мы были самыми большими поклонниками "МЮ" в этот вечер, но, к сожалению, получилось неудачно. Ну да ладно - и так бывает, ничего не поделаешь.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев ЦСКА Базель Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:42
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6
(1)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:10) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а на своих смотреть не обидно?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Нефиг было самим безвольно сливать Базелю дома, когда топ-клуб играет на выезде и результат над ним не довлеет и происходят такие вещи.
Для примера матч Ростов - Мюнхен, т.ч. все претензии и недовольства в Цска должны предъявлять только самим себе.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 18:06) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
а мне было дико обидно смотреть на домашний матч с базелем
Регистрация: 20.08.2015
№3 Написал: zzzzz (Сегодня, 17:57) #
  • -3
  •  (7)

Дурик, обидно кабинетного чемпиона видеть на четвертом месте в группе. Вся страна вахуе...
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: miktar (Сегодня, 17:51) #
  • -3
  •  (7)

Бывает???


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 17:51) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не обиженых воду возят laughing А уж как их сегодня обидят...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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