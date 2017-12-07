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Андрей Ещенко: такие пенальти не ставятся, всё могло быть по-другому

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал поражение красно-белых в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7).

"После матча все были без настроения. Понимали, что и как произошло. Все анализировали свои ошибки. Было много потерь у нас на поле. Сейчас зачем думать, что были если играли в пять защитников – зачем? Если бы не поставили пенальти, всё тоже могло быть по-другому. Моё мнение, что такие пенальти не ставятся. Как оценивать тогда штрафные и угловые? Любое касание – пенальти?

Дома мы не выглядели увереннее. Мы отбивались. А тут держали мяч и контролировали. Но с другой стороны дома был результат, а сейчас нет. Уже нам сказали, что это самое крупное поражение российских клубов в еврокубках", - цитирует Ещенко "Чемпионат.сом".
Теги: Ещенко Спартак Ливерпуль
Сегодня, 02:26
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