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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вернблум может покинуть ЦСКА. У кого ещё из «армейцев» кончаются контракты этим летом? (8)
УЕФА обязал "Андерлехт" компенсировать болельщикам "Баварии" 27 тысяч евро
УЕФА обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии" (1:2), посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на rtl.be.
Фанатам гостевой команды пришлось заплатить по 100 евро за билет на игру, что вызвало недовольство с их стороны. УЕФА ранее открыл дело в отношении "Андерлехта" в связи с этой ситуацией.
Общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба составит 27 тысяч евро.
Фанатам гостевой команды пришлось заплатить по 100 евро за билет на игру, что вызвало недовольство с их стороны. УЕФА ранее открыл дело в отношении "Андерлехта" в связи с этой ситуацией.
Общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба составит 27 тысяч евро.
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