Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

УЕФА обязал "Андерлехт" компенсировать болельщикам "Баварии" 27 тысяч евро

УЕФА обязал бельгийский "Андерлехт" выплатить по 30 евро каждому болельщику немецкой "Баварии" (1:2), посетившему матч группового этапа Лиги чемпионов в Брюсселе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на rtl.be.

Фанатам гостевой команды пришлось заплатить по 100 евро за билет на игру, что вызвало недовольство с их стороны. УЕФА ранее открыл дело в отношении "Андерлехта" в связи с этой ситуацией.

Общая сумма компенсации фанатам немецкого клуба составит 27 тысяч евро.
Теги: Андерлехт Бавария
Сегодня, 13:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Точно, не больше косаря в рублях. wink


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.