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Давид де Хеа: "Севилья" была очень хороша, в нашем противостоянии еще ничего не ясно

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи".

"Самый опасный момент матча создали соперники. Мы хорошо оборонялись, а "Севилья" контролировала мяч, она была очень хороша, и в нашем противостоянии еще ничего не ясно", — цитирует де Хеа BT Sport.

Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" завершилась нулевой ничьей.

"Газета.ру"
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед Севилья
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