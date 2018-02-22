Давид де Хеа: "Севилья" была очень хороша, в нашем противостоянии еще ничего не ясно

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи"."Самый опасный момент матча создали соперники. Мы хорошо оборонялись, а "Севилья" контролировала мяч, она была очень хороша, и в нашем противостоянии еще ничего не ясно", — цитирует де Хеа BT Sport.Встреча между "Манчестер Юнайтед" и "Севильей" завершилась нулевой ничьей.