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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Более 2200 болельщиков "Реала" вернули билеты на финал Лиги чемпионов
Болельщики "Реала" вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает AS.
Ранее клуб распределил 12802 билетов между 24268 болельщиками, у которых есть абонементы на матчи "Реала". Болельщики недовольны логистикой и завышенными ценами в Киеве.
Ранее клуб распределил 12802 билетов между 24268 болельщиками, у которых есть абонементы на матчи "Реала". Болельщики недовольны логистикой и завышенными ценами в Киеве.
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