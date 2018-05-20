Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 3975
Mузыка 5709
Ситуация на юго-востоке Украины 119263
Баги сайта и форума 546
КБ-Гостевая 26573
Отдых в Крыму. 172
Зенит 104471
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Более 2200 болельщиков "Реала" вернули билеты на финал Лиги чемпионов

Болельщики "Реала" вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает AS.

Ранее клуб распределил 12802 билетов между 24268 болельщиками, у которых есть абонементы на матчи "Реала". Болельщики недовольны логистикой и завышенными ценами в Киеве.
Теги: Реал Ливерпуль
Сегодня, 17:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Все равно хохлы вас поимеют - Оболонь будете пить евро по 10 за кружку, воду из крана - по 5 за стакан.

А еще можно впарить карточку для покупок на стадионе за 25 евро номиналом, а цены сделать такие, чтобы, как ни крути и магнитами не добирай, больше чем на 22 евро не купишь.

А еще цены в отелях поднять на пару дней раз в десять.

А еще такси от аэропорта сделать дороже, чем в Швейцарии.

А еще столько всего можно сделать, столько всего совершить!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
пох...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: honey (Сегодня, 18:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
там цена на сьем квартиры раз в 20, а то и больше подняли. Це европа...
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем аху это ж ЦЭ ЕВРОПА
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.