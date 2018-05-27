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Криштиану Роналду - лучший бомбардир Лиги чемпионов в 6-м сезоне подряд

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Португалец забил 15 голов в главном еврокубковом турнире в сезоне-2017/18. Роналду стал лучшим бомбардиром ЛЧ в 6-м сезоне подряд.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 01:44
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 02:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он , конечно, феноменальный футболист. Но, сегодня он отбывал номер на поле.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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