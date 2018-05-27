Хабиб Нурмагомедов: всегда мечтал попасть на финал ЛЧ, да еще и на матч лучшей команды в истории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1)."Всегда мечтал попасть на финал Лиги Чемпионов, да еще и на матч лучшей команды за всю историю. Потрясающая атмосфера на финале", - написал Нурмагомедов в своем Instagram.