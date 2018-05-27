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Юрий Семин: Серхио Рамос играет жестко и жестоко, но грани не переступает

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин считает, что защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос неумышленно травмировал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов.

"Травма Салаха - чисто игровой эпизод, Рамос корректно ведет себя по отношению к соперникам. Да, он играет жестко и жестоко, но грани не переступает. Врачи должны сказать, сможет ли Салах восстановиться к чемпионату мира. Вы видели, как нападающий покидал вчера поле? Он хочет приехать на чемпионат мира, он очень этого хочет.

"Ливерпуль" сыграл хуже, чем может, и это связано не только с травмой ведущего игрока Салаха. Такие матчи, как финал Лиги чемпионов, непросто психологически выдерживать и показывать свои сильнейшие качества. У (вратаря "Ливерпуля" Лориса) Кариуса было слишком большое волнение в финале, отсюда и ошибки. А "Реал" показал свой уровень, на котором всегда проводит свои матчи", - цитирует Семина "Р-Спорт".
Теги: Семин Салах Ливерпуль Реал
Сегодня, 15:05
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№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: yuri
Слова опытнейшего специалиста. " И куда то все подевались вдруг". Все те кто забросал Рамоса гавном.

это его субъективное мнение, так что никто никуда не девался
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:08) #
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Слова опытнейшего специалиста. " И куда то все подевались вдруг". Все те кто забросал Рамоса гавном.


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