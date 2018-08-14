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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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20:49
Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один
Кафельников: Каррера не ставит в основу единственного игрока, способного обыгрывать один в один
20:15
В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
В первый день продаж билетов на матч "Крылья Советов" - "Локомотив" реализовано порядка 10 тыс билетов
18:56
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (10)
Иван Саввиди: "Спартак" предоставил мне очень неудобные места - пришлось купить билеты самому (10)
15:17
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
На игре "Спартак" - ПАОК ожидается около 40 тыс зрителей, греков в гостевом секторе поддержат 59 человек (2)
14:16
В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (32)
В Премьер-лиге могут создать стабилизационный фонд для помощи клубам, испытывающим проблемы (32)
13:10
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (10)
История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча (10)
11:55
Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (1)
Вернблум завтра подпишет контракт с ПАОК. Он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба (1)
11:13
Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник! (34)
Геннадий Орлов: Дзюба - волшебник! (34)
Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа
Форвард "Спартака" Луис Адриано удален на 34 минуте матча с ПАОКом.
Бразилец получил прямую красную карточку за отмашку.
Бразилец получил прямую красную карточку за отмашку.
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