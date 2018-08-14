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Луис Адриано удален за отмашку на 34 минуте матча против ПАОКа

Форвард "Спартака" Луис Адриано удален на 34 минуте матча с ПАОКом.

Бразилец получил прямую красную карточку за отмашку.
Сегодня, 21:07
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№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
да нихера там не видно игрок Паока артист,оскара ему дайте!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Олень ...

Цитата: Работяга
Козел

Цитата: lisenok
Идиот!

да просто пидором его зовите


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Идиот!
Регистрация: 21.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Обратка...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Олень ...

Козел...


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем тренер его вообще выпускал, если знал, что он психологически не готов?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 21:09) #
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  •  (7)
online

Олень ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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