Владислав Радимов поддержал "Спартак"

Боже Спартак храни, дай ему силы !!! — Владислав Радимов (@radimov02) August 14, 2018

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов на своей странице в Твиттере прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги чемпионов, процитировав известную песню спартаковских болельщиков.Красно-белые в ответном матче 3-го отборочного раунда сыграли вничью с ПАОК (0:0) после поражения в Греции – 2:3 и теперь сыграют в Лиге Европы.