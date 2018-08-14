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Владислав Радимов поддержал "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов на своей странице в Твиттере прокомментировал вылет "Спартака" из Лиги чемпионов, процитировав известную песню спартаковских болельщиков.

Красно-белые в ответном матче 3-го отборочного раунда сыграли вничью с ПАОК (0:0) после поражения в Греции – 2:3 и теперь сыграют в Лиге Европы.


Теги: Спартак Радимов
Сегодня, 22:41
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(7)
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Поддержал? Не думаю...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это видимо была отсылочка к Газзаеву, че там у него было. Святой Георгий (ипотекин) и бесстаршный Александр (прапорщик Маклаков) храни. Эмэнъ.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 22:55) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дебилы корреспонденты ,посмеялся над хрюшками Влад. А вы где в этой фразе увидели поддержку?


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Влад,красавец,хорошо затролил.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№4 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: iDEAD
Надеюсь это искренне

Репетирует...
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:46) #
  • -3
  •  (5)

Надеюсь это искренне
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 22:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально так тролит....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:42) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Боже, Спартак храни! И нас всех, грешных... pensive
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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