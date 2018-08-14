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"Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы–2018/19

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Таким образом, "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов и в этом сезоне представит Россию в групповом этапе Лиги Европы.

В групповом этапе ЛЕ из российских клубов, помимо "Спартака", сыграет "Краснодар". "Уфа" и "Зенит" участвуют в квалификации турнира.
Теги: Спартак ПАОК Краснодар Зенит УФА
Сегодня, 22:44
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(1)
№16 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Братишка, судя по вашей игре в чемпе и составу, вам также место именно там, а в лч вас будут е6ать во ВСЕ щели. Вообще в еврокубках болею за всех наших, но из-за таких чудак0в порой хочется болеть против них

жася,
Вы уже обосрались в славном граде Минск
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: жася Санкт-Петербург (Сегодня, 23:05) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
обосрется шпортаг даже в ЛЕ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Там ему и место....

Выбирали между Бенфикой и Фенером)))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№13 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
anonymous,
Я похож на мазохиста? Команде желаю как раз лучшего
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№12 Написал: anonymous (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: kuzz
Там правда тоже тренер нужен, ну да ладно с физруком пару матчей и за чемпионство с новой силой

вот таких как ты и называют свиньями, нормальные болелы всегда с командой и тренером
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Уфа»
А смысл?
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 22:54) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь тут-то еврокубковую весну обеспечат


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:53) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там правда тоже тренер нужен, ну да ладно с физруком пару матчей и за чемпионство с новой силой
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: miktar (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (8)

чашку издали теперь посмотрят хоть...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 22:51) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец положительные новости
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№6 Написал: Thor (Сегодня, 22:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С такой игрой в говночашке тоже нечего делать


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: Ironhorse Пенза (Сегодня, 22:50) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пробились, заслужили как никто, а ещё говорят что наш футбол в упадке


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Я никогда не устану повторять...
Регистрация: 1.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 22:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С такой игрой в ЛЧ делать нечего, Карреру лишить всех премиальных до конца сезона, кучерявого посадить на лавку и выпускать только на замену. Промес сдулся такого никто за 25 не купит за 7...8 может быть.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:47) #
  • +1
  •  (5)

поздравляю
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:46) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
С выходом в турнир


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:45) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
открыли америку
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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