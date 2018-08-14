"Спартак" сыграет в групповом этапе Лиги Европы–2018/19

Московский "Спартак" сыграл вничью с греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Таким образом, "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов и в этом сезоне представит Россию в групповом этапе Лиги Европы.В групповом этапе ЛЕ из российских клубов, помимо "Спартака", сыграет "Краснодар". "Уфа" и "Зенит" участвуют в квалификации турнира.