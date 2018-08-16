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"Атлетико" одолел "Реал" в матче за Суперкубок Европы

Выигравший 3 Лиги чемпионов подряд мадридский "Реал" не смог добыть 3-й подряд Суперкубок Европы: в Таллине "королевский" клуб без Зинедина Зидана и Криштиану Роналду уступил соседям. "Атлетико" добился победы в дополнительное время, забив оба мяча в первом мини-тайме.

Суперкубок УЕФА

Финал

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллинн, Эстония)

"Реал Мадрид" – "Атлетико" М 2:4

Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) - Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104.


"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос (Майораль, 102), Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро (Сeбальос, 76), Асенсио (Модрич, 57), Иско (Васкес, 83).

"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Родри (Витоло, 71), Лемар (Партей, 90), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Предупреждения: Асенсио, 35, Марсело, 54, Корреа, 60, Коста, 62, Сeбальос, 90+1, Модрич, 101, Витоло, 105+3, Рамос, 112.
Теги: Атлетико Реал Коста Симеоне
Сегодня, 00:38
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(1)
№5 Написал: VirGON (Сегодня, 01:25) #
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Цитата: RenarTickle
Ну вот и первые плоды ухода Криштиану...

и зидана)
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 01:10) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю в этом сезоне у ЛЧ будет другой победитель.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Сумасшедший матч! Голы на любой вкус! Первый и третий голы Атлетико офигенны! Каким бы автобусом не обзывали некоторые болельщики Атлетико, но команда Симеоне по самоотдаче, настрою и активности не может оставить равнодушным.
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:46) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и первые плоды ухода Криштиану...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: Marselle Уфа (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Уфа»
Симеоне зверь!
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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