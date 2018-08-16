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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Атлетико" одолел "Реал" в матче за Суперкубок Европы
Выигравший 3 Лиги чемпионов подряд мадридский "Реал" не смог добыть 3-й подряд Суперкубок Европы: в Таллине "королевский" клуб без Зинедина Зидана и Криштиану Роналду уступил соседям. "Атлетико" добился победы в дополнительное время, забив оба мяча в первом мини-тайме.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос (Майораль, 102), Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро (Сeбальос, 76), Асенсио (Модрич, 57), Иско (Васкес, 83).
"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Родри (Витоло, 71), Лемар (Партей, 90), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).
Предупреждения: Асенсио, 35, Марсело, 54, Корреа, 60, Коста, 62, Сeбальос, 90+1, Модрич, 101, Витоло, 105+3, Рамос, 112.
Суперкубок УЕФА
Финал
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллинн, Эстония)
"Реал Мадрид" – "Атлетико" М 2:4
Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) - Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104.
Финал
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллинн, Эстония)
"Реал Мадрид" – "Атлетико" М 2:4
Голы: Бензема, 27, Рамос, 63 (пен) - Коста, 1, 79, Сауль, 98, Коке, 104.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос (Майораль, 102), Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро (Сeбальос, 76), Асенсио (Модрич, 57), Иско (Васкес, 83).
"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Родри (Витоло, 71), Лемар (Партей, 90), Сауль, Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).
Предупреждения: Асенсио, 35, Марсело, 54, Корреа, 60, Коста, 62, Сeбальос, 90+1, Модрич, 101, Витоло, 105+3, Рамос, 112.
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