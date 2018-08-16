Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак!

Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал поступок защитника ПАОК Евгения Хачериди, который после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) показал болельщикам красно-белых щитки цветов флага Украины."А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!", - написал Жданов в фэйсбуке.