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Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак!

Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал поступок защитника ПАОК Евгения Хачериди, который после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) показал болельщикам красно-белых щитки цветов флага Украины.

"А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!", - написал Жданов в фэйсбуке.
Теги: Хачериди ПАОК Спартак
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№41 Написал: ластелинОвец Мордор (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Так и есть, в ЛДНР подавляющее большинство людей в этом уверены



а на что ты рассчитывал, биомусор еба ный? Что кремлевское ворье примет даунбас в свой состав? Даунбасс им нахер не нужен в составе России. Он нужен как рычаг давления на Украину. Вот и страдай теперь, придурок. Просил русский мир? Вот он и пришел. Наивный дурачок.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№40 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:51) #
  • +1
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вот бараны


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№39 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:48) #
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online

Цитата: love zina in a point
Знаешь, парней которых я знаю с ДНР , считают что Путин их предал.

Так и есть, в ЛДНР подавляющее большинство людей в этом уверены

Цитата: love zina in a point
А ты разве против того, что выепать всю украину как в Сирии?

Поезд уже ушел, это надо было делать весной 2014


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№38 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:44) #
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online

Цитата: Shekel
Братуха, уважуха тебе за здравомыслие. Ты походу единственный адекватный россиянин на этом сайте

А ты разве против того, что выепать всю украину как в Сирии?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№37 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:44) #
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online

Цитата: V.o.r.o.n
это нужно было делать сразу после Крыма в 2014. Нужно было стереть украину с лица европы, расчленить и навсегда уничтожить это недогосударство

Для этого яйца нужны, а у Путина их не оказалось, Дидье Буркхальтер кастрировал его 7 мая 2014


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№36 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 20:43) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Не стоит обращать внимания на разных ебан*ко....пусть хоть залупу окрасит в жовто-блакитный.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№35 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:41) #
  • -2
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online

Цитата: Gor68
Согласен абсолютно. Сначала какой-то непонятный ажиотаж из-за абсолютно безобидного видео Виды. Теперь массовое внимание к тупейшей выходке Хачериди. Что мы из себя обиженок-то вечно строим??? Какой ущерб они нашей стране нанесли??? Зато отличные поводы даем злорадствовать разным там украинским "политикам", которые просто счастливы чем бы то ни было задеть Россию. Есть только один способ - НЕ ЗАМЕЧАТЬ подобные вещи.

Братуха, уважуха тебе за здравомыслие. Ты походу единственный адекватный россиянин на этом сайте


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№34 Написал: vladimir-78 Псков (Сегодня, 20:29) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Член тоже мажут под флаг и машут им?
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№33 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:23) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: сеноповал
Вот проблема ООН - пусть ссыт в своей стране, но не срёт в чужих странх

Мое мнение епать нужно всех..

Цитата: МАРТ
очередной "херой" из бандерстана?

Почему же?
А ты выпей свои сто, и ложись спатть..А то тебя н епоймешь..Какой-то кб не такой. То удачи желаешь мразотам, то срешься с ними..Алкаш что ли?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№32 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: love zina in a point
Все таки Путин зассал уепать этим мразотам парочкой калибри?

очередной "херой" из бандерстана? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№31 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: V.o.r.o.n
это нужно было делать сразу после Крыма в 2014. Нужно было стереть украину с лица европы, расчленить и навсегда уничтожить это недогосударство

Совершенно верно. Вот прям так.
Знаешь, парней которых я знаю с ДНР , считают что Путин их предал. Возмодно они не правы, и разыгрывается комбинация не для наших умов, но что-то не то..
Еще раз, согласен с тобой, что такая укранина не имеет право на существование .
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:20) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
фигассе на этой ветке полыхает.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№29 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: love zina in a point
Путин зассал у

Не помню ни одного момента, как вова не ссал - но после этого он начинал срать на чужих территроиях
Вот проблема ООН - пусть ссыт в своей стране, но не срёт в чужих странх
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№28 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 20:13) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: love zina in a point
Все таки Путин зассал уепать этим мразотам парочкой калибри?

это нужно было делать сразу после Крыма в 2014. Нужно было стереть украину с лица европы, расчленить и навсегда уничтожить это недогосударство
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№27 Написал: love zina in a point (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (8)
online

Все таки Путин зассал уепать этим мразотам парочкой калибри?
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№26 Написал: Bali4 (Сегодня, 20:07) #
  • +3
  •  (7)

Да всем пох. И на вас и на ваши шитки и на ваших хачериди.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№25 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 20:07) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
И это говорит министр спорта? :facepalm:
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№24 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:03) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jarny
хачеридис - это же греческая фамилия, не? или у них все кто салоуронили - автоматически казак?

Лучше не пытаться понять их логику.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№23 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Дайте ему хероя Украины ,лохи е.нутые.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№22 Написал: saint BASIL Внешнее кольцо (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да повырезано-->вырезано всем на вас )


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
№21 Написал: jarny (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (6)

хачеридис - это же греческая фамилия, не? или у них все кто салоуронили - автоматически казак?
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№20 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
каждые два часа напоминай, только так истерики и добьешься


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№19 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 19:48) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Победа это знамена над головами. Щитки на ногах, ну наверное это уровень всей Украины, ниже только пятки.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№18 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:45) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Gnome
вот накуй поднимать вой из-за одного придурка было? Послали накуй на стадионе и забыли. Пусть он свои щитки хоть в зад засунет.
А теперь они там наслаждаются, что опять про них написали и вспомнили в России.

Согласен абсолютно. Сначала какой-то непонятный ажиотаж из-за абсолютно безобидного видео Виды. Теперь массовое внимание к тупейшей выходке Хачериди. Что мы из себя обиженок-то вечно строим??? Какой ущерб они нашей стране нанесли??? Зато отличные поводы даем злорадствовать разным там украинским "политикам", которые просто счастливы чем бы то ни было задеть Россию. Есть только один способ - НЕ ЗАМЕЧАТЬ подобные вещи. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№17 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:43) #
  • -1
  •  (5)

Греческий казак.. Что то новое..
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
№16 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 19:42) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
ИДИОТ!


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010 [жалоба]
№15 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 19:37) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Настоящий патриот, герой хохлостана! Сала ему и горилки стакан.
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Lindr 52 Татарстан (Сегодня, 19:33) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Рубин»
Заборы, скамейки, мосты, урны теперь щитки. Скоро писюны раскрасят и будут всем показывать.
Регистрация: 23.11.2017 [жалоба]
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: ilovefootball
Это шо за хохлятский казак?


Который - пархатый.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№12 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 19:31) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А у кого истерика то? Ну и тему выдумали...Зачем вообще щитки на хачапури?
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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