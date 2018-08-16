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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Министр спорта Украины: у россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак!
Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал поступок защитника ПАОК Евгения Хачериди, который после матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) показал болельщикам красно-белых щитки цветов флага Украины.
"А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!", - написал Жданов в фэйсбуке.
"А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!", - написал Жданов в фэйсбуке.
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