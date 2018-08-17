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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов
Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций с целью установления обстоятельств нападения болельщиков греческого клуба ПАОК на представителей российских СМИ во время матча Лиги чемпионов с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Во время и по окончании матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел в Салониках 8 августа и завершился победой хозяев 3:2, несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимавшая сторона и полиция не приняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.
"Сегодня Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак". Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания", - сказал Алаев.
"РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ФК ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА", - добавил Алаев.
Во время и по окончании матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел в Салониках 8 августа и завершился победой хозяев 3:2, несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимавшая сторона и полиция не приняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.
"Сегодня Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак". Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания", - сказал Алаев.
"РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ФК ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА", - добавил Алаев.
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