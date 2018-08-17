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РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов

Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций с целью установления обстоятельств нападения болельщиков греческого клуба ПАОК на представителей российских СМИ во время матча Лиги чемпионов с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Во время и по окончании матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел в Салониках 8 августа и завершился победой хозяев 3:2, несколько журналистов российских СМИ, присутствовавших на игре в Салониках, сообщали в соцсетях, что болельщики греческого клуба напали на них у входа в ложу прессы. Журналисты отмечали, что принимавшая сторона и полиция не приняли необходимых мер для поддержания порядка, однако пресс-служба ПАОКа сообщила, что конфликт между сотрудниками СМИ и фанатами был вызван неэтичным поведением одного из представителей СМИ при входе на арену. Позднее УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело по факту нападения на российских журналистов.

"Сегодня Российский футбольный союз отправил официальное письмо в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанции УЕФА с целью установления обстоятельств нападения болельщиков ПАОКа на представителей российских СМИ во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак". Уверен, что подобные действия со стороны зрителей футбольных матчей недопустимы, а в случае установления вины, данные лица, как и футбольный клуб ПАОК, обязательно должны понести адекватные наказания", - сказал Алаев.

"РФС проводил собственное расследование по данному инциденту, собирал материалы, в том числе и от российских журналистов, находившихся на месте событий. Мы предоставили их в УЕФА, в свою очередь запросив дополнительную информацию от греческой стороны. На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ФК ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА", - добавил Алаев.
Вчера, 21:37
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№9 Написал: сеноповал спб (Вчера, 22:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dryhnozaurus
Климкину жалуйся,

Швондер, не лохмать свою шерсть
Цитата: dryhnozaurus
ушлепок)
))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
Цитата: tiki
Цитата: SVN
9 дней готовили письмо blush шустрые ребята в РФС.

в юриспруденции есть сроки подачи и сроки давности приступления
что бы составить правильно иск уходит не один день
так же как на обжалование приговора дают вроде 10 суток

да кто спорит,только если бы Спартак прошел ПАОК,иска бы не было.

да была бы все равно тема.
тут просто вопрос кто поднимал бы весь ор


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Вчера, 22:11) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: tiki
Цитата: SVN
9 дней готовили письмо blush шустрые ребята в РФС.

в юриспруденции есть сроки подачи и сроки давности приступления
что бы составить правильно иск уходит не один день
так же как на обжалование приговора дают вроде 10 суток

да кто спорит,только если бы Спартак прошел ПАОК,иска бы не было.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 22:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сеноповал
РФС отправил - его послали обратно на парашу ))))))))))
Но оабота выполнена, как в советской жилконторе )))))))))))))))))))
Но, если РФС даст взятку, то этих провокаторов не лишат аккредитации и не лишат звания журналистов
А жаль

Ты Климкину жалуйся, ушлепок) Ну или тому, кто у вас типа МЧСник главный) потом вместе поржём)
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№5 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SVN
9 дней готовили письмо blush шустрые ребята в РФС.

в юриспруденции есть сроки подачи и сроки давности приступления
что бы составить правильно иск уходит не один день
так же как на обжалование приговора дают вроде 10 суток


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: сеноповал спб (Вчера, 21:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
РФС отправил - его послали обратно на парашу ))))))))))
Но работа выполнена, как в советской жилконторе )))))))))))))))))))
Но, если РФС даст взятку, то этих провокаторов не лишат аккредитации и не лишат звания журналистов
А жаль
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Вчера, 21:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да толку не будет.где где,а в спорте нас прессуют нас как хотят на международной арене.если есть за что(да даже если нет),то дискву впаяют.а как против нас что сделают-все на тормозах...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: sat3691 геленнджик (Вчера, 21:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Все пpавильно.Козлов надо наказывать.
Регистрация: 4.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 21:46) #
  • -1
  •  (5)

9 дней готовили письмо blush шустрые ребята в РФС.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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