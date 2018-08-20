Понтус Вернблум не сыграет в первом матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Головин: в "Монако" хорошо воспитывают молодых, это лучший для меня вариант (фото) (6)
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09:58
Игрок "Динамо" Минск: обвинения в сдаче матча "Зениту" - бред. Недоброжелатели и футбол не включали (15)
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Мирал Самарджич: "Локомотив" играл в свой футбол: катал мяч туда-сюда, моменты не создавал, но забил
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Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум не примет участия в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.
Швед одолжает заниматься по индивидуальной программе, чтобы набрать игровую форму.
Швед одолжает заниматься по индивидуальной программе, чтобы набрать игровую форму.
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