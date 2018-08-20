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Понтус Вернблум не сыграет в первом матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум не примет участия в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.

Швед одолжает заниматься по индивидуальной программе, чтобы набрать игровую форму.
Теги: Вернблум ПАОК Бенфика
Сегодня, 16:33
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