Понтус Вернблум не сыграет в первом матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"

Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум не примет участия в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.Швед одолжает заниматься по индивидуальной программе, чтобы набрать игровую форму.