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Анзор Кавазашвили: в Салониках Максименко доказал, что у него все в порядке с психологией

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от игры голкипера красно-белых Александра Максименко.

- Пока Максименко производит положительное впечатление, - сказал Кавазашвили, - у него хорошая школа. Чувствуется, что он нервничает, но конечности у него растут именно оттуда, откуда у нормального, здорового, спокойного, уравновешенного человека и должны расти.

Для вратаря очень многое значит психология, а у него с этим все нормально, что он и доказал в Салониках. После ошибки, когда у него выскочил из рук мяч, он не растерялся, а продолжил играть, как будто ничего не случилось. Это хорошая, твердая позиция вратаря, который знает себе цену и не разменивается по мелочам.

Максименко хорошо видит игру, несмотря на молодой возраст не стесняется руководить защитниками. В наше время многие вратари мира не умеют четко играть на выходах, а Александр, как ни странно, не только справляется с этим аспектом, но и распоряжается мячом в штрафной площадке лучше многих голкиперов России. Если он будет прогрессировать, то многого достигнет.

- Вы много сказали про его сильные стороны, а какие у него есть недостатки?

- Если у вратаря есть недостатки, то его надо снимать с ворот.

- Он сейчас сильнейший вратарь в "Спартаке"?

- Он сегодня показывает очень надежную игру, и я не хочу его сравнивать с другими вратарями, чтобы не нанести никаких психологических травм. Но Максименко, безусловно, заслуживает внимания.

- Стоит ли ждать его в сборной в сентябре?

- Любой вратарь российской премьер-лиги может получить вызов в сборную, а на кого падет выбор господина Черчесова, я отвечать не могу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Максименко Спартак
Сегодня, 21:35
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5
(3)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Максимен-КО и Ко..., какая интересная компания. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:58) #
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Цитата: Городовой
и себе мячи в ворота закидывать.Всё впереди.


Это уже- в настоящем)) Закидывать сам себе он у же умеет, именно в Салониках показал, как мыло в бане ловить.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
ну так Лодыркина тяжело переплюнуть ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Выбор господина пана Черчесова падёт на Габулова.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:41) #
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  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
И широкое очко.Достойная смена Реброву растет.Осталось штанги начать целовать и себе мячи в ворота закидывать.Всё впереди.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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