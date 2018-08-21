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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Анзор Кавазашвили: в Салониках Максименко доказал, что у него все в порядке с психологией
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от игры голкипера красно-белых Александра Максименко.
- Пока Максименко производит положительное впечатление, - сказал Кавазашвили, - у него хорошая школа. Чувствуется, что он нервничает, но конечности у него растут именно оттуда, откуда у нормального, здорового, спокойного, уравновешенного человека и должны расти.
Для вратаря очень многое значит психология, а у него с этим все нормально, что он и доказал в Салониках. После ошибки, когда у него выскочил из рук мяч, он не растерялся, а продолжил играть, как будто ничего не случилось. Это хорошая, твердая позиция вратаря, который знает себе цену и не разменивается по мелочам.
Максименко хорошо видит игру, несмотря на молодой возраст не стесняется руководить защитниками. В наше время многие вратари мира не умеют четко играть на выходах, а Александр, как ни странно, не только справляется с этим аспектом, но и распоряжается мячом в штрафной площадке лучше многих голкиперов России. Если он будет прогрессировать, то многого достигнет.
- Вы много сказали про его сильные стороны, а какие у него есть недостатки?
- Если у вратаря есть недостатки, то его надо снимать с ворот.
- Он сейчас сильнейший вратарь в "Спартаке"?
- Он сегодня показывает очень надежную игру, и я не хочу его сравнивать с другими вратарями, чтобы не нанести никаких психологических травм. Но Максименко, безусловно, заслуживает внимания.
- Стоит ли ждать его в сборной в сентябре?
- Любой вратарь российской премьер-лиги может получить вызов в сборную, а на кого падет выбор господина Черчесова, я отвечать не могу.
"Спорт-Экспресс"
- Пока Максименко производит положительное впечатление, - сказал Кавазашвили, - у него хорошая школа. Чувствуется, что он нервничает, но конечности у него растут именно оттуда, откуда у нормального, здорового, спокойного, уравновешенного человека и должны расти.
Для вратаря очень многое значит психология, а у него с этим все нормально, что он и доказал в Салониках. После ошибки, когда у него выскочил из рук мяч, он не растерялся, а продолжил играть, как будто ничего не случилось. Это хорошая, твердая позиция вратаря, который знает себе цену и не разменивается по мелочам.
Максименко хорошо видит игру, несмотря на молодой возраст не стесняется руководить защитниками. В наше время многие вратари мира не умеют четко играть на выходах, а Александр, как ни странно, не только справляется с этим аспектом, но и распоряжается мячом в штрафной площадке лучше многих голкиперов России. Если он будет прогрессировать, то многого достигнет.
- Вы много сказали про его сильные стороны, а какие у него есть недостатки?
- Если у вратаря есть недостатки, то его надо снимать с ворот.
- Он сейчас сильнейший вратарь в "Спартаке"?
- Он сегодня показывает очень надежную игру, и я не хочу его сравнивать с другими вратарями, чтобы не нанести никаких психологических травм. Но Максименко, безусловно, заслуживает внимания.
- Стоит ли ждать его в сборной в сентябре?
- Любой вратарь российской премьер-лиги может получить вызов в сборную, а на кого падет выбор господина Черчесова, я отвечать не могу.
"Спорт-Экспресс"
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