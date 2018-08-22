УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

УЕФА остался впечатлен работой системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России и хочет использовать видеоповторы уже с четвертьфиналов этого сезона, сообщает The Times. Считается, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.УЕФА намеревается использовать VAR и на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.В том случае, если УЕФА начнет использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи – арбитров у ворот. Это нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина, однако он в прошлом месяце покинул судейский комитет.