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УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

УЕФА остался впечатлен работой системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России и хочет использовать видеоповторы уже с четвертьфиналов этого сезона, сообщает The Times. Считается, что это позволит избежать значительных судейских ошибок в финальной стадии ЛЧ.

УЕФА намеревается использовать VAR и на Евро-2020, но этот вопрос еще пока в стадии обсуждения.

В том случае, если УЕФА начнет использовать видеоповторы, он откажется от помощи дополнительных ассистентов судьи – арбитров у ворот. Это нововведение поддерживал Пьерлуиджи Коллина, однако он в прошлом месяце покинул судейский комитет.
Сегодня, 11:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну нормально.реал снова вытянут - а там уж как получится.ведь судья не обязан их смотреть


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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